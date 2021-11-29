Одну из новогодних елок Симферополя установят на площади имени Куйбышева

Власти Симферополя рассматривают несколько вариантов для установки главной новогодней елки города Фото: Архив "КП"

С каждым днем приближается Новый год-2022 – праздник, к которому власти Симферополя намерены украсить город надлежащим образом. Как сообщили КП-Крым в пресс-службе местной администрации, на эти цели в этом году израсходуют порядка 25 миллионов рублей.

Учитывая, что площадь имени Ленина в этом году находится в статусе строительного объекта, сейчас идут поиски нового места для установки главной городской елки. По планам, решение примут уже на этой неделе. Новая пушистая красавица появится и на площади имени Куйбышева.

- Часть средств предусмотрена на закупку новых украшений, в частности, будем украшать площадь Куйбышева. Там появится не только елка, но и новые иллюминации, какие – сюрприз. Остальная часть средств пойдет на проведение регламентных работ, - сообщили в пресс-службе.

Предположительно, главную елку установят на улице Пушкина на пересечении с Горького (или Карла Маркса), либо в Гагаринском парке.

- Мы определились с тремя самыми главными вариантами установки, скоро будет выбран один. Мы учитываем не только факторы удобства для горожан, но и требования безопасности, так как не везде елку можно установить, например, из-за противопожарной безопасности, - пояснили в пресс-службе.

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