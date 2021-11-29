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Общество29 ноября 2021 15:30

Из-за сильного ветра центр Симферополя остался без света

Электричество исчезло и на других улицах города
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
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В Симферополе 29 ноября и в течение суток 30 ноября будут сохраняться неблагоприятные погодные условия

В Симферополе 29 ноября и в течение суток 30 ноября будут сохраняться неблагоприятные погодные условия

Фото: Архив "КП"

Из-за ураганного ветра весь центр Симферополя остался без света. Подобная ситуация произошла и на других улицах города.

Как сообщили КП-Крым в «Крымэнерго», аварийная бригада уже выехала для устранения последствий непогоды.

Напомним, в Симферополе 29 ноября и в течение суток 30 ноября будут сохраняться неблагоприятные погодные условия, сообщили в пресс-службе МЧС по РК. Гражданам следует воздержаться от длительных поездок. Ожидается усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветер до 20-25 метров в секунду, - говорится в сообщении.

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