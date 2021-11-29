Из-за сильного ветра центр Симферополя остался без света

В Симферополе 29 ноября и в течение суток 30 ноября будут сохраняться неблагоприятные погодные условия
Фото: Архив "КП"
Из-за ураганного ветра весь центр Симферополя остался без света. Подобная ситуация произошла и на других улицах города.
Как сообщили КП-Крым в «Крымэнерго», аварийная бригада уже выехала для устранения последствий непогоды.
Напомним, в Симферополе 29 ноября и в течение суток 30 ноября будут сохраняться неблагоприятные погодные условия, сообщили в пресс-службе МЧС по РК. Гражданам следует воздержаться от длительных поездок. Ожидается усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветер до 20-25 метров в секунду, - говорится в сообщении.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50