Из-за урагана без света в Крыму остались 40 тысяч человек

Сильный ветер валил деревья и ломал заборы. Фото: Соцсети

Из-за сильного ветра в Крыму без электричества остались почти 40 тысяч человек, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РФ.

- Энергетики оперативно восстанавливают электроснабжение потребителей в Крыму, нарушенное из-за сильного ветра. Количество обесточенных потребителей полуострова сократилось до 37 тысяч человек, - отметили в ведомстве.

Отключения начались с 18.00. Сначала без света остался центр крымской столицы и близлежащие поселки. Максимальное количество оставшихся без электричества абонентов достигало 56 тысяч человек. Сейчас над восстановлением электроснабжения работают 70 бригад.

Напомним, из-за сильного ветра в Симферополе массово начали падать деревья. Сейчас по городу работают аварийные бригады, которые устраняют последствия урагана.

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