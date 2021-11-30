Бывший полицейский в Ялте приговорен к тюрьме за взятку в 100 тысяч долларов

Суд в Ялте отправил бывшего полицейского в колонию на 13 лет за получение крупной взятки Фото: "КП" Архив

В Ялте суд вынес приговор бывшему работнику органов внутренних дел, признанному виновным в получении взятки в размере более 100 тысяч долларов США. Об этом сообщили в прокуратуре Республики Крым.

Установлено, что подсудимый, являясь сотрудником МВД, получил взятку через посредника (адвоката Адвокатской палаты РК) за принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела о мошенничестве с земельными участками в Ялте.

Через еще двух посредников он получил взятки на общую сумму более 400 тысяч рублей за назначение почерковедческих экспертиз и вынесение решений об отказе в возбуждении уголовных дел.

- Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 и частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки), пунктом «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки, совершенное в особо крупном размере), - говорится в сообщении.

Суд приговорил подсудимого к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 77 миллионов рублей. Кроме того, подсудимый лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах власти и местного самоуправления на 10 лет. Приговор в законную силу не вступил.

В отношении адвоката Адвокатской палаты РК, еще двух жителей региона, выступавших посредниками, уголовные дела находятся в производстве Ялтинского городского суда.

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