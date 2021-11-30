В результате ДТП на «Тавриде» погиб один человек

Один человек погиб в результате столкновения легкового автомобиля Lada Priora и трактора в Белогорском районе Крыма. Фото: пресс-служба МЧС по РК

На трассе «Таврида» в районе села Васильевка произошло ДТП с участием легковушки и трактора, сообщили в пресс-службе МЧС по РК. В результате аварии один человек погиб.

Инцидент произошел в субботу, 27 ноября, на автодороге Таврида в районе села Зеленогорск - столкнулись легковушка Lada «Приора» и трактор.

- К месту происшествия была направлена дежурная смена Белогорского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» составе 3 человек, а также сотрудники ГУ МЧС России по РК, скорой медицинской помощи и ГИБДД, - говорится в сообщении.

Спасатели помогли пострадавшему водителю легковушки выбраться из автомобиля, после чего приняли все меры для предотвращения возгорания в зоне ДТП. К сожалению, в результате аварии один человек не выжил.

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