Больше двадцати КамАЗов мусора вывели за год из Ялтинского заповедника

Мусор выгружают в лесу, не доезжая до полигона. Фото: Заповедный Крым

Больше двадцати КамАЗов мусора вывезли за год с территории Ялтинского горно-лесного природного заповедника. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедный Крым».

- К сожалению, проблема мусора остается одной из самых острых в работе особо охраняемой природной территории, - подчеркнули в пресс-службе. - В 2020-м году собрали 111 кубометров и и 129 кубов с начала этого года.

В начале осени прошел «ЗАповедный ЗАбег» в виде плоггинга - более тысячи бегунов со всей России за день собрали 24 кубометра мусора, преодолевая дистанцию по заповедным тропам. На прошлой неделе с территории Алупкинского и Ливадийского участков вывезли 1,5 тонны отходов. Строительный мусор вперемешку с автомобильными покрышками пролежал больше 10 лет.

При «Заповедном Крыме» действует постоянный пул волонтеров, которые проводят экологические акции по очитке территории Ялтинского заповедника.

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