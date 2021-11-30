Активисты начали борьбу с фейками про вакцинацию от Covid-19

Активисты вступили в борьбу с фейками о вакцинации Фото: Архив "КП"

С начала пандемии в соцсетях стало появляться множество фейков о коронавирусе. Нередко на просторах интернета можно было увидеть заметки про дезинфекцию воздуха с вертолетов, волшебных свойствах имбиря и даже чипировании при вакцинации. Распространение недостоверной информации может привести к острым социальным угрозам.

Разоблачить сторонников теории заговора и лженауки в России вызвались активисты, которые создали специальное интернет-сообщество «Мракоборец». В собственном Telegram-канале «Мракоборец | Борцы с антиваксерами» борцы со лженаукой объясняют абсурдность идей, которые распространяют антипрививочники. При этом активисты выступают за дискуссию, аргументированное, честное обсуждение. Telegram-канал призывает подписчиков жаловаться на лженаучные публикации. Пользователи получают детальную инструкцию, как добиться блокировки аккаунта, распространяющего недостоверную информацию.

- Каждая социальная сеть позволяет жаловаться на публикацию, сообщество или конкретного пользователя. И это именно то, что ежедневно должен делать сегодня каждый человек, верящий в прогресс и науку. Мы объединяем усилия прогрессивного человечества и объявляем крестовый поход против мракобесия, - заявили борцы социального проекта.

Уточняется, что за две недели с момента создания соцпроекта «мракоборцы» удалось добиться блокировки нескольких аккаунтов антипрививочников, в том числе блокировки Яндекс.Диска Марии Шукшиной.

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