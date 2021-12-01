В Симферополе трое рецидивистов избили и ограбили своего собутыльника

В Симферополе сотрудниками полиции задержаны трое подозреваемых в совершении грабежа Фото: Архив "КП"

В Симферополе задержали троих человек, которые напали на 33-летнего жителя Черноморского района и ограбили его. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Нарушителями оказались двое мужчин 33-х и 42-х лет и 37-летняя женщина. Все ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности. Со своей последней жертвой они познакомились в одном из увеселительных заведений.

Потерпевший, находясь в компании новых друзей, употреблял алкоголь. Во время беседы собутыльники напали на заявителя, избили и забрали сумку, в которой находились личные вещи и денежные средства. В ходе обыска по месту жительства одного из преступников правоохранители обнаружили и изъяли часть похищенного.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору и с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия), - говорится в сообщении.

Нарушителям грозит до семи лет тюрьмы.

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