Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
-5°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия1 декабря 2021 7:16

Циклон оставил в Крыму без электроснабжения больше 12 тысяч абонентов

Подключение электроэнергии ожидается к концу дня
Анна КИРИЕНКО
Анна КИРИЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Электроснабжение обещают восстановить до полуночи

Электроснабжение обещают восстановить до полуночи

Фото: Анна КИРИЕНКО

Южный циклон оставил в Крыму без электроснабжения больше 12 тысяч абонентов. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Ночь прошла относительно спокойно, - отметил он. - Основные проблемы с отключением электроэнергии. Больше 12 тысяч абонентов, в основном, в Симферопольском, Сакском, Белогорском, Бахчисарайском районам.

Аварии на электросетях ликвидируют 97 бригад «Крымэнерго». К обеду их количество будет увеличено до 120. Ликвидировать поломки и восстановить электроснабжение энергетики планируют до полуночи.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50