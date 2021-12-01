Электроснабжение обещают восстановить до полуночи Фото: Анна КИРИЕНКО

Южный циклон оставил в Крыму без электроснабжения больше 12 тысяч абонентов. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Ночь прошла относительно спокойно, - отметил он. - Основные проблемы с отключением электроэнергии. Больше 12 тысяч абонентов, в основном, в Симферопольском, Сакском, Белогорском, Бахчисарайском районам.

Аварии на электросетях ликвидируют 97 бригад «Крымэнерго». К обеду их количество будет увеличено до 120. Ликвидировать поломки и восстановить электроснабжение энергетики планируют до полуночи.

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