В Симферополе 2 и 3 декабря запланированы массовые отключения воды

Многие жители Симферополя почти на сутки останутся без воды Фото: "КП" Архив

В Симферополе 2 и 3 декабря произойдут массовые водоснабжения, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Так, с 00.00 часов 2 декабря по 06.00 часов 3 декабря будет ограничено водоснабжение по следующим адресам: улица Гурзуфская, улица М.Залки, улица Коцюбинского, улица Битакская, переулок Клинический, улица Солнечная, улица Бабушкина, улица Федько, улица Грибоедова, улица Партизанская, улица Суходольная, улица 51-й Армии, улица Фурманова, улица Чапаева, улица Щорса, улица Бетховена, улица Лебедева, переулок Ладыгина, переулок Гранитный, улица Тургенева, улица Фрунзе, улица Киевская (частично), улица Гаспринского, улица Ленинградская, улица Комсомольская, улица Крупская, улица Шмидта, микрорайон Солнечная долина, микрорайон Битак, улица Воровского (частично), улица Беспалова (частично), улица Алуштинская, улица Первомайская, а также прилегающие улицы и переулки.

Временные неудобства связаны с работами на Симферопольском гидроузеле по переключению водопроводов и абонентов на новые трубопроводы. Уточняется, что графики подвоза питьевой воды будут размещены дополнительно на сайте.

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