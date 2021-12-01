Показатели заболеваемости ВИЧ в Крыму остаются высокими на фоне российских

Показатели заболеваемости ВИЧ в Крыму снизились, но остаются высокими на фоне российских Фото: Архив "КП"

Проблема распространения ВИЧ-инфекции продолжает быть актуальной для Республики Крым. Об этом в ходе пресс-конференции, приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом и прошедшей на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня», сообщил главный врач ГБУЗ РК «Центр профилактики и борьбы со СПИДом» Александр Немыкин.

В ходе обсуждения эксперты сошлись во мнении, что наличие ВИЧ не только не является основанием для отказа от вакцинации, но и напротив дает все основания пройти данную процедуру после консультации со специалистом.

По словам Немыкина, общий уровень заболеваемости в республике близок к среднероссийским показателям, однако примерно в два раза превышает уровень заболеваемости соседних субъектов. Он отметил, что на показателях сказывается курортно-туристический фактор, способствующий внутренней и внешней миграции.

Лидирующим путем передачи ВИЧ-инфекции в республике является половой гетеросексуальный путь, который на сегодняшний день составляет 76,7%. Уменьшилось количество людей, заразившихся путем инъекционного потребления наркотических веществ.

По состоянию на 31 октября 2021 года в Крыму зарегистрировано 12 458 человек, живущих с ВИЧ/СПИД. Из них 11 236 человек состоят на диспансерном учете, и 8 769 человек получают антиретровирусную терапию. Эти показатели говорят о снижении уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией. В то же время увеличение охвата тестирования привело к росту выявленных случаев. Это важно, так как больные могут своевременно начать профильное лечение на раннем этапе бессимптомной стадии, продолжая жить в привычном ритме долгие годы.

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