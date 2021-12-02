В Крыму бесследно исчезли 4 человека

Отправляясь в поход или за грибами нужно соблюдать меры безопасности. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В соцсети обнародованы итоги работы крымских волонтеров-поисковиков за ноябрь 2021 года.

Всего за это время отряд «ЛизаАлерт» по Республике Крым и городу Севастополю получил 40 заявок. В процессе поиска удалось найти живыми 29 взрослых и несовершеннолетних. Не нашли подтверждения 4 обращения.

Статистика за ноябрь 2021 года. Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Но не все так хорошо и оптимистично, к сожалению, есть и трагические цифры - 4 человека найдены мертвыми. О судьбе 3 пропавших нет никакой информации. Люи просто исчезли и все, как в воду канули!

Но волонтеры не теряют надежды на благополучный исход.

- Поиски тех, кто не найден, продолжаются: мы распространяем информацию, обзваниваем больницы, проверяем свидетельства, - подчеркивают участники отряда «ЛизаАлерт» Крым, отмечая, что все поиски отряд проводит в постоянном взаимодействии с сотрудниками полиции.

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