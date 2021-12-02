Одну из квартир Красноперекопска превратили в наркопритон

В Красноперекопске полицейские пресекли деятельность квартирного наркопритона Фото: Архив "КП"

В Красноперекопске полицейские пресекли деятельность квартирного наркопритона. Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, с весны этого года 50-летний хозяин жилья угощал своих гостей запрещенными веществами.

В помещении обнаружили и изъяли приспособления для употребления наркотиков, в том числе самодельные (бульбулятор) и фольгированные свертки с остатками веществ. Проведенная экспертиза подтвердила, что вещества являются наркотическими (производное N-метилэфедрон).

В помещении полицейские обнаружили и изъяли приспособления для употребления наркотиков. Фото: МВД по РК

- В отношении гражданина, предоставившего свое жилище для употребления наркотических веществ, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 УК РФ (содержание притона для потребления наркотических средств), - говорится в сообщении.

Кроме того, на хозяина квартиры и троих его гостей завели административные дела за потребление психотропных веществ без назначения врача по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ. Нарушителям грозит тюрьма сроком до четырех лет.

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