Глава Крыма поручил решить вопрос с пробкой в районе рынка «Привоз» в Симферополе

Минтранс и ГИБДД разберутся с пробкой у «Привоза» в Симферополе Фото: "КП" Архив

На страницы главы Крыма Сергея Аксенова в социальных сетях поступили обращения от жителей республики, которые обеспокоены автомобильной пробкой по улице Киевская в Симферополе в сторону рынка «Привоз».

По словам главы Крыма, после ремонта дороги была выделена одна полоса под общественный транспорт. Еще одна полоса - это поворот налево, и основная масса автомобилей скапливается на центральной полосе.

- Поручил Министерству транспорта республики совместно с ГИБДД проанализировать ситуацию. Проблема связана с возросшим потоком транспорта. Определенные меры по усовершенствованию организации дорожного движения на данном участке, - сообщил Аксенов.

В результате проделанного анализа наблюдаются позитивные изменения в работе общественного транспорта, увеличилась мобильность населения. Глава Крыма отметил, что по выделенной полосе также могут ездить автомобили экстренных служб, автобусы с детьми и школьные автобусы.

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