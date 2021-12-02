В Крыму спасли ранее судимого парня, который напился и хотел выпрыгнуть из окна

Сотрудники полиции в Сакском районе спасли местного жителя от необдуманного поступка Фото: "КП" Архив

К полицию позвонила взволнованная крымчанка и рассказала, что ее 27-летний сын в состоянии опьянения заперся в квартире, расположенной на пятом этаже дома, и высказывает намерение выпрыгнуть из окна. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

По указанному адресу, в один из приморских поселков Сакского района, отправилась группа правоохранителей, сотрудники МЧС и скорой помощи. Прибыв на место, специалисты вскрыли дверь квартиры, после чего заявительница смогла войти внутрь вместе с сотрудниками полиции.

Однако уговоры матери положительных результатов не дали - молодой человек продолжал сидеть на подоконнике. Стражи порядка больше часа убеждали парня не совершать необдуманных поступков. В итоге его удалось спасти.

- Установлено, что молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи. Учитывая, что ранее судимый злоупотребляет спиртным и наркотиками, по результатам проведенной проверки он поставлен на специализированный учет ОВД для осуществления контроля, - говорится в сообщении.

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