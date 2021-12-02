Число привитых от Covid-19 крымчан близится к миллиону

Суточный прирост инфицированных в республике с каждым днем продолжает снижаться Фото: Архив "КП"

Число крымчан, получивших первый компонент вакцины от Covid-19, приблизилось к одному миллиону человек. Об этом сообщил премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк.

Он уточнил, что полный курс вакцинации в республике прошли 794 234 человека - это 65,5% от намеченного плана. Напомним, для выработки коллективного иммунитета необходимо привить 1 212 687 человек двумя компонентами.

- По данным федерального регистра вакцинированных и ревакцинированных, в целом по Республике Крым привито первым компонентом – 931 614 человек или 76,8% от числа лиц, подлежащих вакцинации, – уточнил Гоцанюк.

В Крым с начала кампании по иммунизации доставили чуть более одного миллиона вакцин «Спутник V», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «Спутник Lite».

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