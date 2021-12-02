В Кремле расценили слова Зеленского о Крыме как угрозу России

Фото: официальная страница Владимира Зеленского на Facebook

Кремль расценивает слова президента Украины Владимира Зеленского по Крыму как прямую угрозу в адрес России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Зеленский заявил, что возвращение Крыма - цель и философия Украины.

- Взять вчерашние высказывания по российской проблематике. Выступая в парламенте, Зеленский говорил, что возвращение Крыма должно стать главной целью и философией Украины. То есть фактически мы видим это как прямую угрозу, высказанную в адрес России, - заявил Дмитрий Песков.

Также пресс-секретарь президента добавил, что в Кремле анализируют все выступления Владимира Зеленского, относящиеся к российской проблематике.

Напомним, Крым стал российским регионом в 2014 году.

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