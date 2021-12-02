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Экономика2 декабря 2021 13:52

Более двух тысяч крымчан планируют расселить из аварийного жилья до конца 2025 года

В республике для этого реализуются две региональные адресные программы
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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До конца 2025 года из аварийного жилья расселят более 2000 крымчан

До конца 2025 года из аварийного жилья расселят более 2000 крымчан

Фото: Архив "КП"

В России в 2021 году ожидается рекордный ввод жилья - около 86 миллионов квадратных метров. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. В Крыму в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» до конца года планируют ввести в эксплуатацию 741 тысячу квадратных метров.

- На сегодня этот показатель выполнен на 76%. В прошлом году план по вводу жилья Крым перевыполнил на 111%, всего ввели 809 тысяч квадратных метров, - сообщила руководитель Главного управления по реализации нацпроектов Наталья Писарева.

По словам Марата Хуснуллина, проблемы в жилищной сфере в правительстве решают комплексно. Особое внимание уделяют расселению граждан из аварийного жилья. В Крыму для этого реализуются две региональные адресные программы.

- По программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2018-2024 годах» предусмотрено переселение 942 человек из 351 жилого помещения общей площадью 13 379,32 квадратных метра, находящихся в 38 аварийных многоквартирных домах, - сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства РК.

В свою очередь программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах» предусмотрено переселение 1446 человек из 576 жилых помещений общей площадью 21,793 тысячи квадратных метров, находящихся в 53 аварийных домах.

Жительница Керчи Вера Томанич получила ключи от новой квартиры 29 апреля этого года, а 2 июня состоялось новоселье.

- Когда наш дом был признан аварийным, никто даже не думал, что нас расселят. Я считаю, что это просто подарок судьбы. В сравнении с тем, какое жилье у нас было раньше, - это небо и земля. Мне здесь очень нравится. Все новое, вид из окна шикарный, тут даже запах другой, - делится впечатлениями от переезда керчанка.

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