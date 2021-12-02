Судмедэксперта, который не определил убийство московского чиновника в Ялте, обвинили в халатности

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Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении судмедэксперта, который не выявил признаки убийства московского чиновника Леонида Ошарина, погибшего в Ялте.

Александра Пенцакова обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

По данным следствия, Пенцаков, судмедэксперт Ялтинского отделения ГБУЗ Республики Крым «Крымское республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы» не выявил имевшиеся на теле повреждения, свидетельствующие о том, что произошло убийство. После этого он заявил сотрудникам правоохранительных органов, что было завершено самоубийство.

Была проведена дополнительная экспертиза, после которой судмедэксперт снова составил заключение с ложной информацией.

Халатность и служебный подлог привели к тому, что было несвоевременно возбуждено уголовное дело по факту убийства. Оно до сих пор остается нераскрытым.

Уголовное дело будет направлено в Ялтинский городской суд Республики Крым для рассмотрения по существу.

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