«Крымэкоресурсы» подадут в суд на 150 тысяч должников. Фото: Крымская газета

«Крымэкоресурсы» намерены взыскать 400 миллионов рублей с должников за оказанные услуги по вывозу мусора. На предприятии сетуют, что в настоящее время многие жители республики не спешат оплачивать квитанции за вывоз ТКО. Общий процент сбора платежей составляет всего 87% (на другие услуги жилищно-коммунального хозяйства он варьируется от 93 до 98%).

- На сегодняшний день суды приняли иски на сумму 27 миллионов рублей. С должников уже взыскано 3,2 миллиона рублей, – цитирует Крымская газета врио директора ГУП РК «Крымэкоресурсы» Сергея Шестопалова.

По состоянию на 11 ноября граждане задолжали 471 миллион рублей. Больше всего - жители Симферополя (109,9 миллиона рублей), на втором месте - Симферопольский район (42,1 миллиона рублей), на третьем – Керчь (36,7 миллиона рублей).

В настоящий момент предприятие вплотную занялось претензионной работой. В отношении крымчан, не производивших оплату в течение трех и более месяцев, направляются исковые заявления о взыскании задолженности. В каждом регионе Крыма имеются граждане, которые не производили оплату вывоза мусора с января 2019 года. Количество таких абонентов превысило 87 тысяч.

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