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Общество3 декабря 2021 8:30

Замглавы Симферополя не дождался автобуса на остановке «Площадь Ленина»

Вместо улицы Севастопольской водители едут по проспекту Кирова
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Замглавы администрации Симферополя накануне вечером проверил движение маршрутов по городу. Фото: Максим Балахонов/facebook

Замглавы администрации Симферополя накануне вечером проверил движение маршрутов по городу. Фото: Максим Балахонов/facebook

Первый заместитель главы администрации Симферополя Максим Балахонов вечером 2 декабря проверил, соблюдается ли расписание движения общественного транспорта в городе. Он выбрал остановку «Площадь Ленина» на улице Севастопольской по направлению движения в сторону площади Советской.

Как сообщили в пресс-службе местной администрации, через эту остановку проходят 8 автобусных маршрутов, в том числе № 96 «Пневматика-Марьино».

- На остановку я вышел в 19.47 и, скажу честно, сначала меня удивило отсутствие на ней людей. Но, как выяснилось, за 40 минут нахождения на остановке до 20.27, автобусов тоже на ней немного – прошел один муниципальный маршрут 62. Маршрута 96 я не дождался, как, впрочем, и других, – отметил Балахонов.

Вечером 2 декабря чиновник не дождался маршрута 96 на остановке «Площадь Ленина». Фото: Максим Балахонов/facebook

Вечером 2 декабря чиновник не дождался маршрута 96 на остановке «Площадь Ленина». Фото: Максим Балахонов/facebook

Проследив за движением транспорта на Яндекс Картах, чиновник выяснил, что водители некоторых автобусов самовольно изменяют маршрут - вместо улицы Севастопольской едут по проспекту Кирова.

- На завтра пригласил представителей перевозчиков в администрацию для выяснения причин происходящего и принятия мер, - заключил Балахонов.

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