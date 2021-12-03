В Крыму хотят разработать программу обеспечения инвалидов подходящим жильем

В Крыму предложили разработать программу обеспечения инвалидов жильем Фото: Архив "КП"

Люди с ограниченными физическими возможностями в Крыму хотят создать социальную программу обеспечения их жильем с определенными условиями. Нередко им приходится сталкиваться с тем, что новые дома совершенно не приспособлены для проживания в них инвалидов.

- Мы предложили разработать республиканскую программу по обеспечению жильем инвалидов, потому что инвалидов после 2014 года перевели в общую очередь квартирного учета. Например, в Симферополе первый инвалид в общей очереди 61-й, - цитирует КИА председателя общественной организации «Крымская Республиканская Ассоциация предпринимателей – инвалидов» Ивана Плохотниченко.

По его словам, в Симферополе есть еще одна проблема - переселение инвалидов из старых хрущевок, где нет подходящих условий. Также представители общественной организации обследовали несколько домов, которые недавно ввели в эксплуатацию, и пришли к выводу, что ни один из них не доступен для инвалидов.

Уточняется, что на территории Республики Крым в настоящее время проживает почти 130 тысяч инвалидов, из них около 7 тысяч - дети.

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