В Керчи перезахоронили останки красноармейцев, найденных при строительстве дороги

Останки красноармейцев нашли при строительстве дорог ив Керчи. Фото: Администрация Керчи

В День неизвестного солдата, который отмечается 3 декабря, в Керчи перезахоронили останки 253 советских солдат, найденных при строительстве дороги по улице Гаспринского.

- В ходе работ на месте воинского кладбища, в одиночных и братских захоронениях были найдены предметы, которые позволили определить, что на данном кладбище находятся останки бойцов из различных частей, участвовавших в Керченско-Эльтигенской десантной операции и освобождении Керчи. Погибшие солдаты воевали в составе 339-й Таманско-Бранденбургской Краснознамённой ордена Суворова 2-й степени стрелковой дивизии и 227-й стрелковой Темрюкской Краснознаменной дивизии (2 формирования), - сообщили в администрации Керчи.

Поисково-эксгумационные работы проводились сводным поисковым отрядом, состоящим из поисковиков поисковых отрядов «Крымский Рубеж» ДОСААФ РК и «Кубаньпоиск», а также казаками.

Захоронение положило начало новому воинскому кладбищу в Керчи. Фото: Администрация Керчи.

Траурная церемония прошла у нового братского захоронения, возле памятного знака на месте массовой гибели мирных жителей и советских военнопленных в Аджимушкайском рву. Как сообщили в администрации, это захоронение положило начало новому воинскому кладбищу в Керчи, где будут производиться захоронения в дальнейшем.

Перед началом церемонии священнослужители трех конфессий провели молебен. Также был дан троекратный воинский салют.

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