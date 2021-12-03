Земли иностранцев на приграничных территориях в Крыму начнут принудительно продавать

Иностранцы могут отказаться от права собственности на дом, построенный на участке на приграничной территории, в пользу муниципалитета. Фото: Архив КП.

Органы местного самоуправления в скором времени приступят к работе по принудительной продаже земельных участков, принадлежащих иностранным гражданам и организациям на приграничных территориях в Крыму. Об этом сообщили в Государственном комитете по госрегистрации и кадастру РК. Собственникам таких участков рекомендуют ускорить процесс отчуждения земель.

В соответствии с Указом Президента РФ № 201 в перечень приграничных территорий вошли 19 из 25 муниципальных образований Крыма, где нерезидентам РФ запрещается владеть землей на праве собственности. Срок, отведенный документом для самостоятельного проведения операций с недвижимостью, истек еще в марте нынешнего года, но иностранным гражданам и компаниям дали больше времени для внесудебного урегулирования вопроса. По словам председателя Госкомрегистра Инны Смаль, количество участков, принадлежащих иностранцам уменьшается, однако землевладельцам все равно стоит активизироваться.

- Нельзя сказать, что иностранцы сидят сложа руки и не занимаются отчуждением, допустим, путем сделок купли-продажи или дарения. Однако, время идет и в обозримом будущем органы местного самоуправления начнут интенсивную работу с нерезидентами РФ, имеющими землю в границах населенных пунктов. Специалисты Госкомрегистра направляют муниципалитетам соответствующую информацию. Затем пойдут иски в суд о принудительной продаже таких участков, – сообщила Смаль.

По ее словам, сейчас Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения о 6600 земельных участках, собственниками которых являются граждане других стран. При этом весной 2020 года в собственности иностранцев было порядка 11 500 земель в приграничных территориях Крыма.

Отмечается, что если на земельном участке иностранного гражданина в приграничной территории расположен принадлежащий ему объект капитального строительства, то он может отказаться от права собственности на этот участок в пользу муниципального образования. В этом случае иностранный гражданин как собственник дома будет иметь исключительное право на получение такого участка в аренду.

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