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Общество3 декабря 2021 18:22

В торговом центре Симферополя эвакуировали посетителей из-за неизвестного предмета

Территорию центра обследовали кинологи и саперы
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
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В одном из торговых центров Симферополя из-за подозрительного предмета эвакуировали посетителей и персонал. Фото: скрин из видео Александра Силкина/Инцидент Крым/Вконтакте

В одном из торговых центров Симферополя из-за подозрительного предмета эвакуировали посетителей и персонал. Фото: скрин из видео Александра Силкина/Инцидент Крым/Вконтакте

В торговом центре «Гудзон» в Симферополе эвакуировали посетителей и арендаторов центра. Причиной стало обнаружение неизвестного предмета на территории комплекса. Об этом сообщила руководитель пресс-службы группы компаний «Монолит» Дарья Осадчая. По ее словам, территорию ТЦ обследовали кинологи, угрозы жизни и здоровью людей нет.

- В ТОЦ «GoodZone» разработан паспорт антитеррора. При обнаружении неизвестного предмета, согласно инструкции, содержащейся в документе, охрана комплекса вызвала полицию и начала эвакуацию посетителей и арендаторов центра. Следственная группа незамедлительно прибыла на место, вместе с кинологами и саперами обследовала неизвестный предмет и не обнаружила опасности для людей и здания. В настоящее время ТОЦ «GoodZone» работает в штатном режиме,- сообщила Осадчая.

По информации пользователей соцсетей, подозрительный предмет был обнаружен на территории подземной парковки.

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