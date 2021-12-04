На Балу хризантем в Крыму срывают уникальные сорта цветов

Бал хризантем. Фото Екатерина Дмитренко/ Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

На Южном берегу Крыма с приходом декабря, завершился Бал хризантем. Восхитительные растения уникальных сортов готовят к зиме, срезая надземную часть.

В Саду очень много сортов и форм осеннего цветка. Фото Екатерина Дмитренко/ Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

- Никогда не думала, что буду рвать цветы в ботаническом саду. Но сегодня здесь финишировал Бал хризантем, и сотрудники разрешили собрать букет. Запах этих цветов передать невозможно, - делятся своими впечатлениями гости в паблике Никитского сада.

Выставка цветов на ЮБК проходит каждую осень. Фото Екатерина Дмитренко/ Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Пользователи соцсети выразили свое мнение, оставляя комментарии: «Прекрасные цветы, прекрасная традиция! Каждый год бываем здесь осенью! Спасибо всем, кто выращивает чудесные хризантемы!»; «Мечтаю побывать на Балу! Сказка наяву, да и только!»

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