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Общество4 декабря 2021 13:11

В Крыму выявили 29 случаев загрязнения моря нефтепродуктами

Нарушения зафиксированы в районе Керченского пролива
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Специалисты ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» проводят мониторинг загрязнения морских вод Крымского побережья Черного и Азовского морей.

Специалисты ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» проводят мониторинг загрязнения морских вод Крымского побережья Черного и Азовского морей.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Данные по загрязнению морских вод в ноябре 2021 года обнародовали специалисты ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

- В районе Керченского пролива наблюдалось 29 случаев превышений ПДК (предельно допустимая концентрация, - от авт.) по нефтепродуктам, - сообщили эксперты, отметив, что в районе Ялтинского залива никаких экологических инцидентов не удалось выявить.

Нужно отметить, в сводке за октябрь по Керченскому проливу обозначалась несколько большая цифра, всего было зафиксировано 33 случая загрязнения.

Содержание других определяемых показателей, таких как, фенолов, фосфора фосфатного, азота аммонийного, азота нитратного, азота нитритного, азота общего и других, не превышало допустимые нормы.

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