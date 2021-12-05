Коронавирусная статистика в Крыму продолжает снижаться

За сутки от коронавируса скончались еще 23 человека. Фото: Архив КП.

Официальные данные продолжают демонстрировать снижение заболеваемости коронавирусом в Крыму. По информации Министерства здравоохранения республики, за 4 декабря в Крыму зарегистрирован 391 случай новой коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии выявлено 121 552 положительных на Covid-19.

Уровень смертности при этом остается высокий. За сутки от коронавируса скончались еще 23 человека. Таким образом всего вирус жизни уже 3728 человек в Крыму.

За сутки лаборатории республики исследовали на коронавирус 5 558 человек.

При этом с выздоровлением выписаны 440 человек, выздоровевших за весь период – 111 017.

В Крыму продолжает действовать система QR-кодов при посещении общественных мест. До 15 декабря действует запрет на льготный проезд в транспорте для не вакцинированных пенсионеров в возрасте 60+.

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