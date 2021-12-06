Реакторный зал недостроенной Крымской АЭС снесут из-за угрозы обрушения

Недостроенная Крымска АЭС. Фото: Википедия

В Щелкино на недостроенной Крымской АЭС планируют снести реакторный зал из-за угрозы обрушения.

Возведение Крымской АЗС началось в 1975 году. Уже в 1989 году она должна была выдать первый ток в единую энергосистему СССР. Станция могла не только полностью обеспечить полуостров электроэнергией, но и создать задел для его промышленного развития. Специально для обслуживания АЭС на берегу Азовского моря построили город Щелкино, в котором должен был жить персонал. Однако в эксплуатацию объект так и не ввели. Крымская АЭС стала одной из «жертв» чернобыльской катастрофы. Строительство заморозили, а в 1987 году вовсе остановили.

В 90-е годы АЭС стала площадкой для музыкального фестиваля «Республика КаZантип» и местом паломничества для неформальной молодежи. Спустя время была предпринята попытка создать на месте индустриальный парк, однако это не увенчалась успехом. Позже развалины станции использовались в качестве локации во время съемок фильма Федора Бондарчука «Обитаемый остров». В настоящее время посещение здания реактора воспрещено, исключения делают только для представителей СМИ.

Все стройматериалы, полученные в процессе сноса АЭС, переработают и в дальнейшем используют для строительства других объектов на территории Крымского полуострова.

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