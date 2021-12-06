В Нижнегорском районе Крыма в ДТП пострадали десять человек

В ДТП пострадали 10 человек. Фото: пресс-служба МВД по РК

Сотрудники полиции в Нижнегорском районе Крыма выясняют все обстоятельства ДТП, в котором пострадали 10 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК. Инцидент произошел на автодороге Нижнегорск-Белогорск вблизи села Косточковое.

Вечером 5 декабря 28-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21124» не выбрал безопасную дистанцию и скорость движения, в результате машина вылетела на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем «Дэу Нексия». В результате аварии пострадало 10 человек – водители, пассажиры обеих машин, в том числе двое детей 2010 и 2020 года рождения и беременная женщина. Троих из них госпитализировали стразу, позже еще семь человек самостоятельно добрались до медучреждений.

Троих человек госпитализировали сразу. Фото: пресс-служба МВД по РК

Тесты показали, что водители автомобилей на момент аварии находились в трезвом состоянии. Все пострадавшие пройдут судебно-медицинскую экспертизу, которая покажет степень тяжести полученных травм. В настоящее время специалисты продолжают выяснять детали происшествия.

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