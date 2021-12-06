Российские юристы пытаются доказать оккупацию Крыма Украиной после развала СССР

Сергей Цеков. Фото: "Википедия"

Группа российских юристов намерена доказать факт оккупации Крыма Украиной после развала СССР, сообщил на пресс-конференции в Симферополе сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его словам, несколько специалистов в настоящее время ведут работу по доказательству аннексии республики Киевом.

- Я с ними общался некоторое время назад, они вспоминали эту декларацию (о государственном суверенитете Крыма). Вообще они очень хорошо знают все эти решения, которые принимались Крымом с 1989 года, хорошо знают решение 1954 года, - сообщил Цеков.

Не исключено, что группе экспертов удастся собрать достаточную доказательную базу об аннексии полуострова в период его нахождения в составе Украины. Дело в том, что полуостров отошел под контроль Киева после развала СССР. Тогда же проводились мероприятия по ассимиляции русскоязычного населения Крыма.

- Нам навязывался украинский язык, нас заставляли фактически в какой-то период очень многое делать на украинском языке. Многие это забыли. Я говорю: примите решение сделать 27 февраля днем освобождения Крыма от украинской оккупации. Это день, когда над зданиями Верховного совета и Совета министров Крыма были подняты российские флаги, - заявил Цеков.

Упомянутая сенатором декларация о государственном суверенитете Крыма была принята 5 сентября 1991 года. Документ был принят до того, как был проведен всеукраинский референдум 1 декабря (о независимости), и когда прошла череда признания Украины как независимого государства.

- Заключительное положение декларации звучит следующим образом: «Настоящая декларация действует с момента ее принятия и является основой для разработки Конституции республики, участия в подготовке и заключении Союзного договора с другими республиками и государствами, – пояснил замдиректора Центрального музея Тавриды Сергей Ефимов.

После развала СССР Крым, хоть и получил статус автономии после референдума 20 января 1991 года, вошел в состав Украины. А в марте 2014 год по результатам референдума полуостров стал частью Российской Федерации.

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