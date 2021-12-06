Узнали, где будут отключения света в Симферополе и Севастополе 7 декабря 2021

Электричество отключат из-за ремонтных работ. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

7 декабря часть Симферополя и Севастополя на несколько часов останется без электричества. Причина «отключек» - ремонт трансформаторных подстанция и прочего электрооборудования.

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