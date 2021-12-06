В Ялте после ливней подтопило мостовой переход в районе Советской площади

В ночь на 6 декабря в Ялте поднялся уровень рек Фото: Анна КИРИЕНКО

В Ялте в ночь на 5 декабря из-за ливней уровень рек в городе вновь поднялся. В результате обильных осадков в городе подтопило мостовой переход в районе Советской площади.

- Почти затопило переход на площадь Советскую, возле остановки «Вещевой рынок». Возможно, еще один дождик - и все, - передает РИА слова местной жительницы.

Как сообщила глава местной администрации Янина Павленко, ситуация находится под контролем. Рабочие не допустят затопления перехода.

- Большая вода сошла, а очистка русел рек выше постоянно приостанавливается из-за того, что мы находим снаряды времен Великой Отечественной войны, - приводит СМИ слова градоначальницы.

По ее словам, подобная ситуация наблюдается и в других местах Ялты. Проблему будут решать комплексно.

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