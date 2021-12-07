В Евпатории шторм выбросил на берег живого дельфина

Белобочку не удалось спасти. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

На побережье Евпатории во время шторма на берегу оказался живой самец белобочки.

- Из лучших побуждений очевидцы совершали ошибку, пытаясь вытолкнуть обессиленного дельфина обратно в море, - сообщили в Центре реабилитации дельфинов «Безмятежное Море».

Бедолага же, чтобы не утонуть, поскольку не было сил держаться на плаву, возвращался на мель. И тогда, неопытные спасатели, поняв, что не могут помочь дельфину, связались с сотрудниками Центра. Но после третьей попытки выталкивания несчастный скончался. Зоозащитники, несмотря на гибель млекопитающего, выехали на место ЧП.

- Выезд и все мероприятия заняли 15 часов и 378 км пути, - отметили в «Безмятежном Море».

Специалистам удалось выяснить, что «реальной причиной выброса была острая инфекция, которая быстро поразила организм, вызвав нарушение работы систем органов». Более детальное исследование позволит понять, какая именно это инфекция и какие глубинные изменения она вызвала.

- Здоровые дельфины не выбрасываются на берег. Не пытайтесь выталкивать их в море даже однократно! Как можно скорее сообщите в Центр по номеру +7 (978) 032-68-52 или в мессенджер (WhatsApp, Viber, Telegram), - напомнили правила спасения китообразных в Центре.

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