В Симферополе заработала новогодняя почта Деда Мороза

Новогодняя почта в Симферополе. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

В столице Крыма с приходом декабря все больше дают о себе знать приближающиеся зимние праздники.

- В Детском парке открылась новогодняя почта Деда Мороза, - сообщили в пресс-службе МБУК «ПАРКИ СТОЛИЦЫ» (г. Симферополь).

Все желающие могут опустить письмо в красиво оформленный к главному празднику года почтовый ящик.

- В конце декабря помощники Деда Мороза бережно соберут все письма и отправят их в резиденцию волшебного дедушки в Великий Устюг, - объяснили в ведомстве, отметив, - чтобы письмо, брошенное в новогодний почтовый ящик, попало к получателю, нужно наклеить на него марку и написать адрес: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».

Новогодний ящик для писем найти очень просто. Его установили у главной сцены парка рядом со сказочным домиком – избушкой Деда Мороза.

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