Глава Крыма решил пересчитать доходы муниципалитетов

Доходную часть местных бюджетов Аксенов назвал "вялой". Фото: пресс-служба главы РК

Глава Крыма Сергей Аксенов намерен разобраться в формировании доходов муниципальных бюджетов. Об этом он сообщил на заседании Совмина РК.

- Мы опять начинаем выезды по муниципалитетам, разбирать все на запчасти, что происходит на местах, - подчеркнул он. - В доходную часть бюджетов залезу лично. Все вопросы связанные с тем, что за 2 копейки государственное имущество сдается в аренду, а потом так называемые предприниматели за дурные деньги сдают в субаренду - это не бизнес.

На каком основании в одном и том же месте разница поступлений от аренды 200 кв.м составляет от 5 до 10 раз? У меня впечатление, что речь идет о зарабатывании денег должностными лицами.

По словам главы регионе, только в Симферополе муниципальные торговые площади сдают предпринимателям по 200 рублей за 1 кв.м., а те - за 2,5 тысячи рублей. В целом резервов наполнения бюджета в муниципальных образованиях до 3 миллиардов рублей. В связи с этим Аксенов пообещал «оперативные решения» в отношении курирующий замов глав администраций.

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