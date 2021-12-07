В Крыму планируется ввести QR-коды во всех общественных местах

Фото: Архив "КП"

Внесение изменений в федеральный закон о санитарно-эпидемическом благополучии касается доступа по QR-кодам во все общественные места, которые не являются жизненно необходимыми. Об этом сообщила главный санврач Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская.

- Законопроект вводит единые подходы к федеральному нормированию комплекса ограничительных мероприятий, - пояснила она. - Все меры принимаются главами субъектов по предложению главных санитарных главврачей.

Также законопроектом регламентируется введение общероссийского реестра с данными лабораторных исследований, финансирование из федерального бюджета иммунопрофилактики.

Законопроект о внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемическом благополучии населения" внесен на рассмотрение Госдумы». Крымский парламент на заседании 8 декабря выскажет свою позицию по этому вопросу.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50