В Крыму могут вновь ввести запреты на новогодние программы и корпоративы

Все будет зависеть от уровня заболеваемости Фото: Виталий ПАРУБОВ

Главный санитарный врач Крыма Натали Пеньковская не исключала введение ограничений на праздничные программы в отелях и курортных комплексах региона. Об этом она сообщила в комментарии КП- Крым.

- Пока говорить о чем-то рано, ситуация не стабильная, - отметила она. - Все будет зависеть от уровня заболеваемости и вакцинации.

По словам главного санитарного врача, пример Москвы показывает, что после стабильного снижения заболеваемости может произойти рост из-за появления нового штамма. К вопросу введения дополнительных ограничений в Крыму вернутся после 20 декабря, когда Минздрав будет подводить итоги прививочной кампании.

Напомним, к этому сроку в регионе должны привить 1 миллион 212 тысяч человек. В настоящее время весь комплекс иммунизации получили более 750 тысяч.

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