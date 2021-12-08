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Общество7 декабря 2021 22:31

Погода на 8 декабря 2021 года в Крыму и Севастополе: ожидаются дожди, воздух прогреется до плюс 15 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 8 декабря 2021 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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В Симферополе переменная облачность.

В Симферополе переменная облачность.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

8 декабря южный циклон одарит Крымский полуостров дождями, станет чуть прохладнее.

В Симферополе днем дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха днем +11...+13°.

В городе-герое Севастополе облачно. Небольшой дождь. Днем юго-западный ветер до 14 м/с. Столбик термометра дотянется днем до +15°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +11…+14°. Скорость юго-западного ветра 3-12 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Евпатории +10…+13°, юго-западный ветер 7- 12м/с. Пасмурно, дождь.

В Керчи +10 …+14°, южный ветер 6-9 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Феодосии +11 …+14°, юго-западный ветер 5-11 м/с. Малооблачно.

В Черноморском +10…+12°, северный ветер 3-7 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Джанкое +8…+12°, скорость юго-западного ветра 6-10 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

Вода в Черном море +10…+11°.

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