Общество 7 декабря 2021 22:31

Погода на 8 декабря 2021 года в Крыму и Севастополе: ожидаются дожди, воздух прогреется до плюс 15 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 8 декабря 2021 года в Крыму и Севастополе