«Аэрофлот» сделал заявление по факу смерти главы крымского отделения

В воскресенье 5 декабря Роберт Валеев свел счеты с жизнью прямо в офисе компании в Симферополе.

В пресс-службе «Аэрофлота» прокомментировали факт смерти главы крымского представительства компании Роберта Валеева. Трагическое событие стало шокирующей новостью для сотрудников отделения.

- Просим отнестись с пониманием, что в настоящее время мы вынуждены воздержаться от каких-либо комментариев - по этическим причинам и в интересах следствия, - отметила пресс-служба «Аэрофлота».

Напомним, в воскресенье 5 декабря Валеев свел счеты с жизнью прямо в офисе компании в Симферополе.

За несколько дней до смерти 56-летний мужчина попросил отключить все камеры в офисе рядом со старым терминалом аэропорта. В воскресенье он планировал лететь в командировку в Москву на встречу с начальством. Но вместо того, чтобы собирать сумки и ехать в аэропорт, он закрылся в кабинете и попросил его не тревожить.

Спустя два часа коллеги попытались достучаться до директора в кабинет, но им никто так и не открыл. Тогда сотрудники выбили дверь и нашли бездыханное тело начальника.

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