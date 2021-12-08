В Крыму запланировали продать имущества на 200 миллионов рублей

Прибрежная недвижимость уйдет с молотка Фото: Архив "КП"

План приватизации на следующий год в Крыму предусматривает продажу государственного имущества на 200 миллионов рублей. Документ утвержден на заседании Госсовета РК.

- Планом приватизации предусмотрено преобразовать в хозяйственное общество государственное унитарное предприятие «Бухта Двуякорная» и приватизировать 6 объектов, находящихся в казне Республики Крым, - сообщила министр имущественных и земельных отношений Лариса Кулинич.

По ее словам, данные объекты были включены в план приватизации на текущий год, но по объективным причинам приватизированы не были. Также один объект ранее не планировался к приватизации — это объекты недвижимости вместе с земельными участками в поселках Гаспра и Кореиз.

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