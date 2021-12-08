В Крыму намерены отменить особый противопожарный режим с 13 декабря

По планам, пожароопасный сезон на территории Республики Крым будет завершен с 15 декабря 2021 года Фото: Елизавета КВАЧКОВА

На заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Республики Крым было предложено отменить с 13 декабря особый противопожарный режим в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

Такое решение связано с установившимся низким классом пожарной опасности в лесах, похолоданием и регулярными дождями на полуострове.

- Комиссией было предложено отменить с 13 декабря 2021 года особый противопожарный режим на территории Республики Крым, а также завершить пожароопасный сезон на территории Республики Крым с 15 декабря 2021 года, - говорится в сообщении.

Кроме того, пожароопасный сезон на территории Республики Крым, по планам, будет завершен с 15 декабря 2021 года. Соответствующие нормативно-правовые документы будут подготовлены в ближайшее время.

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