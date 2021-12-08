Школьника из Евпатории поймали с наркотиками и электронными весами

Предложение о быстром заработке поступило семнадцатилетнему парню из соцсетей Фото: Архив "КП"

После очередного учебного дня 17-летний выпускник евпаторийской школы отправился на заработки. Но вместо привычной раздачи рекламных буклетов парень разносил по городу наркотики, которые прятал с тайниках, крепя свертки скотчем.

Предложение подзаработать поступило школьнику из соцсетей. Когда молодой человек увидел обещанную сумму, не раздумывая согласился и уже на следующий день приступил к новым обязанностям.

Как удалось выяснить КП-Крым, во вторник 7 декабря после шести уроков подросток пришел домой, собрал все необходимое для создания закладок и пошел по вечерним улицам города. С собой у парня были электронные весы, несколько пакетов с марихуаной и клейкая лента.

Но уже через несколько часов на Симферопольском шоссе юный закладчик привлек снимание патрульных. Когда полицейские начали проверять его личность, в карманах школьника нашли оставшиеся два свертка с коноплей, все те же электронные весы, моток изоленты и смартфон, где была переписка с администратором канала по распространению наркотиков.

Через неделю парню исполняется 18 лет. Вполне возможно, что эту дату он отметит уже за решеткой, ведь ему грозит уголовное дело по статье 228.1.4. Против начинающего кладмена играет еще и тот факт, что ранее он состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

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