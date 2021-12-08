В Симферополе правоохранители провели акцию «Стоп коррупция!»

По всем фактами проявления коррупции можно сообщить в любой отдел полиции. Фото: пресс-служба МВД по РК

В Симферополе правоохранители провели социальную акцию «Стоп коррупция!». Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, в рамках мероприятия сотрудники полиции раздавали жителям и гостям столичного города тематические календари, а также провели с ними профилактические беседы.

- Мы напомнили гражданам о видах ответственности за совершение фактов коррупции и распространили номера контактных телефонов, по которым можно круглосуточно связаться с ОВД, чтобы заявить о фактах коррупции, – приводит пресс-служба слова начальника отделения морально-психологического обеспечения УМВД России по Симферополю подполковника внутренней службы Артема Геворкяна.

Он пояснил, что человек, который дал взятку, освобождается от уголовной ответственности, если был факт вымогательства средств со стороны должностного лица. Также уголовной ответственности можно избежать, сообщив о случившемся в правоохранительные органы.

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