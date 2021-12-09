В Крыму медики вылечили от коронавируса 102-летнего долгожителя

Врачи спасли жизнь ветерану. Фото: Янина Павленко/FB

Крымские медики поставили на ноги долгожителя из Алушты, который заболел COVID-19.

- Дмитрий Петрович Захаров, которому 7 ноября исполнилось 102 года, выписан из ковид-госпиталя Ливадийской больницы. Участник боевых действий, отличник просвещения! Более 30 лет был директором одной из школ в Челябинской области, работал в городском отделе образования, - сообщила в соцсети глава администрации города Ялты Янина Павленко.

Чиновник поблагодарила медиков филиала ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в Крыму, которые две недели занимались здоровьем долгожителя и его невестки.

- Дмитрий Петрович уже дома и быстро восстанавливается – появился аппетит, он бодро ходит по квартире. Для ускорения процесса полного восстановления после болезни медики готовы направить специалиста по лечебной физкультуре, - отметила Янина Павленко.

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