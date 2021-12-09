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Здоровье9 декабря 2021 7:29

В Крыму сократили коечный фонд для больных СOVID-19 на две тысячи мест

Заболеваемость коронавирусом в регионе снижается
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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В Крыму резко сократили коечный фонд для больных COVID и пневмониями

В Крыму резко сократили коечный фонд для больных COVID и пневмониями

Фото: Архив "КП"

Коечный фонд для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями сокращен на две тысячи мест, сообщил врио министра здравоохранения республики Константин Скорупский. Он напомнил, что еще месяц назад на территории республики было развернуто 5 365 коек.

- В связи с уменьшением количества больных, нуждающихся в госпитализации, постепенно возвращаем некоторые структурные подразделения больниц в прежний формат работы, - сообщил он.

Суточный прирост инфицированных коронавирусом постепенно снижается. В связи с этим было принято решение о сокращении коечного фонда. Сейчас в регионе проходят лечение 5 581 человек.

За 8 декабря в Республике Крым зафиксировали 338 новых случаев коронавируса, всего выявлено 122 975 положительных на СOVID-19.

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