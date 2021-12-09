В Ялте водитель сбил 95-летнего ветерана Войны и скрылся с места ДТП

Сбив пожилого человека, водитель даже не поинтересовался, все ли с ним в порядке, и уехал. Фото: скриншот из видео

В Ялте водитель сбил 95-летнего гражданина средь бела дня, после чего скрылся с места аварии. Об этом сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

Пострадавшим оказался Почетный житель Ялты, ветеран Войны Анатолий Медведь. Буквально на прошлой неделе мужчина отпраздновал свое 95-летие.

По словам главы города, она лично связалась с пострадавшим, чтобы узнать о его самочувствии после инцидента. К счастью, пожилой мужчина не получил серьезных травм. Несмотря на всю серьезность ситуации, к правоохранителям он обращаться не стал.

- Шокировало видео, на котором снято, как машина сбивает в Ялте пожилого мужчину. И что самое ужасное – водитель покинул место происшествия! Не вышел, не извинился, не уточнил состояние! Очень хочется посмотреть этому «герою» или «героине» в глаза, - возмутилась градоначальница.

Она призвала сообщить в полицию о безответственном виновнике ДТП тех, кто его узнал.

- Анатолию Яковлевичу - крепкого здоровья. Всегда готова поддержать и оказать помощь, - добавила Павленко.

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