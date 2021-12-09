В музее Симферополя открылась выставка, приуроченная к 80-й годовщине Холокоста в Крыму

Выставка будет работать месяц - с 9 декабря 2021 по 9 января 2022 года. Фото: ethnocrimea.ru

В Крымском этнографическом музее 9 декабря открылась выставка Елены Котляр «Еврейские судьбы». Мероприятие приурочено к 80-й годовщине Холокоста в Крыму. Об этом сообщается на сайте музея.

Работы художницы имеют свой особый стиль, они напоминают о трагических события периода Холокоста. Свои работы в стенах музея Елена показывает уже не в первый раз, что связано с одним из направлений деятельности этнографического музея – изучением культуры евреев в Крыму.

Председатель Симферопольской еврейской национально-культурной автономии Рикман Григорий выразил благодарность художнице, которая смогла в своих работах передать жизнь людей, которые подверглись геноциду. Он пожелал Елене доброго творческого пути, успехов, а от имени еврейской национально-культурной автономии вручил благодарность за созданные работы.

Выставка будет работать в Крымском этнографическом музее до 9 января 2022 года.

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