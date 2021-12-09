Бывший замглавы ФСИН ответит за хищение 95 миллионов при стройке СИЗО в Симферополе

Экс-замглавы ФСИН ответит за хищение 95 миллионов при стройке СИЗО в Крыму. Фото: crim.sledcom.ru

Завершено расследование уголовного дела против бывшего замглавы Федеральной службы исполнения наказаний Олега Коршунова, похитившего почти 95 миллионов рублей на строительстве СИЗО в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ. Также по уголовному делу проходили еще два фигуранта.

В 2015-2017 годах Коршунов дал подчиненным указание направить средства, выделенные на строительство СИЗО, в подконтрольные ему подрядные организации. Руководителями этих фирмам, в свою очередь, являлись его соучастники. Они истратили 94,6 миллиона рублей, так и не завершив строительные работы.

- Следствием завершен сбор необходимой доказательственной базы. Проведен ряд экспертиз, в том числе экономические, строительно-технические, бухгалтерские, почерковедческие, допрошено более 70 свидетелей, проведены иные следственные действия. В данный момент все фигуранты знакомятся с материалами уголовного дела, - говорится в сообщении.

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