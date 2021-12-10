Тарханкутский маяк возглавил топ-10 самых впечатляющих маяков России

Тарханкутский маяк.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Привычно считать, что главное богатство Крымского полуострова – пляжи и красивые природные пейзажи, но оказывается и сооружения, созданные человеком, тоже являются точкой притяжения отдыхающих.
Эксперты российского сайта бронирования жилья для отдыха TVIL.RU, проведя опрос в соцсетях, узнали, где в нашей стране самые впечатляющие маяки.
Пальма первенства у Тарханкутского маяка, который находится в селе Оленевке Черноморского района. «Серебро» у маяка Толбухин в Финском заливе Ленинградской области.
«Бронзу» получил покинутый маяк на мысе Бесов Нос в Карелии.
Топ-10 самых впечатляющих маяков России (данные опроса в соцсетях в %)
Тарханкутский маяк, Крым, 28
Маяк Толбухин, Финский залив, 19
Покинутый маяк на мысе Бесов Нос, Карелия, 12.5
Маяк «Пиллау», Калининградская область, 9
Маяк в Анапе, 9
Вайдагубский маяк, Мурманская область, 9
Волго-Донской канал, Волгоградская область, 6
Маяк Токаревского, Владивосток, 3
Дербентский маяк, Дагестан, 3
Церковь Вознесения Господня на вершине Секирной горы, Соловки, 1,5
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